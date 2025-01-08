Лукашенко: нам придётся напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будущий год будет непростым. Я это говорю вам откровенно. И запомните, кто бы вам тут ни обещал золотые горы, нам придется напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году. Но мы преодолеем все трудности. И не только потому, что вот я хочу банально сказать, мы едины, мы воодушевлены… Мы научились работать! В сложных условиях, когда нас давит со всех сторон. Казалось бы, нет, не выдержим. Но помните мои слова, я сказал: забудьте о санкциях. Их нет. И это нас спасло. Если бы только мы, белорусы, эмоциональные люди, окунулись в эти размышления санкционной политики, слушайте, мы обвалили бы экономику, а следом и нашу жизнь, и наше государство. Поэтому санкции, не санкции – просто жизнь складывается таким образом, что в любой ситуации нам придется выживать, выдерживать этот натиск. Мы его выдержим.

Но я также говорю о том, что будущие годы и, наверное, вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. Будет мир – все остальное приложится. Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами.