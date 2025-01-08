Специалистов катастрофически не хватает! Бизнесмен рассказал, какие профессии востребованы

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Егор Кириченко, член Белорусского союза дизайнеров, бизнесмен:

Катастрофически не хватает! Большая нехватка кадров. У нас же тема программы: как привлечь, как популяризировать те или иные рабочие профессии. Сейчас же можно быть рилсмейкерами, снимать TikTok, быть SMM-специалистом, но никак не сидеть за швейной машинкой, быть технологом швейного производства или работать на производстве. Катастрофически не хватает. Я думаю, что речь идет о привитии трудолюбия детям, начиная со школы. Нужно повышать культуру того, что труд – это здорово, труд облагораживает, труд делает из нас людей. У меня первое место работы – тракторный завод, я был уборщиком в литейных цехах. Человек, который знает цену труду, который умеет трудиться, будет давать результаты.

На примере своей организации: мы больше чем наполовину укомплектованы молодыми специалистами, несмотря на то, что мне их не хватает. Мое предприятие зарегистрировано в Минске, у нас нет таких преференций, как у коллег, но при этом всем подъемные, когда молодой специалист распределяется.

Татьяна Алексеевна нас недавно собирала по вопросам создания в Минске научно-технического парка легкой промышленности с целью популяризации, показать альтернативу, что швея, которая закончила колледж, по распределению идет на то или иное производство, чтобы она попадала в ультрасовременный хаб, где будет находиться актуальнейшее оборудование.