Парламентарии Беларуси и Мексики провели онлайн-встречу

Беларусь открыта к диалогу и готова выстраивать всеобъемлющее сотрудничество в любом уголке мира. 10 тысяч километров – не расстояние для тех, кто хочет и готов укреплять взаимовыгодные отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 января белорусские парламентарии провели онлайн-встречу с коллегами из Мексики.

Одним из главных вопросов в повестке стало формирование группы дружбы, то есть депутатского объединения, ответственного за связи с парламентом партнеров. Зарубежные коллеги подтвердили намерение в ближайшее время придать импульс этому процессу. Создание группы позволит поднять на новый уровень межпарламентское сотрудничество. А это, в свою очередь, откроет новые перспективы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.