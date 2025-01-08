Парламентарии Беларуси и Мексики провели онлайн-встречу

Беларусь открыта к диалогу и готова выстраивать всеобъемлющее сотрудничество в любом уголке мира. 10 тысяч километров – не расстояние для тех, кто хочет и готов укреплять взаимовыгодные отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 января белорусские парламентарии провели онлайн-встречу с коллегами из Мексики.
Одним из главных вопросов в повестке стало формирование группы дружбы, то есть депутатского объединения, ответственного за связи с парламентом партнеров. Зарубежные коллеги подтвердили намерение в ближайшее время придать импульс этому процессу. Создание группы позволит поднять на новый уровень межпарламентское сотрудничество. А это, в свою очередь, откроет новые перспективы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В белорусском парламенте создана такая группа дружбы. Мы знаем, что в Беларуси их значительно сократилось по сравнению с предыдущим созывом парламента, это 40 групп дружбы всего, в том числе одна из групп дружбы конкретно посвящена работе и взаимодействию с парламентом Мексики. А это значит, что мы здесь видим перспективу нашего взаимодействия с этим государством в межпарламентском измерении.
У Беларуси и Мексики огромный потенциал в развитии торгово-экономических отношений. Уже есть достаточно успешные, серьезные, масштабные проекты. Партнеры заинтересованы в поставках нашей сельхоз- и горнодобывающей техники, калийных удобрений. Мексиканский рынок также может способствовать поставкам белорусских товаров в страны латиноамериканского региона.