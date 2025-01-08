Хороший ли уровень подготовки у молодых специалистов? Мнение работодателя

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Олег Быцко, заместитель генерального директора ВКМ Holding:

Я параллельно еще являюсь председателем государственной комиссии в БНТУ, я принимаю экзамены у студентов, защиту дипломов, я вижу срез полностью. Есть разные. От года в год нельзя сказать, что есть тенденция в лучшую сторону или в худшую, абсолютно хаотично происходит по той специальности, по которой я принимаю экзамены. Есть люди, которые действительно осознанно пошли в данную профессию. Они понимают, что им надо дальше, они стремятся, обучаются постоянно. Есть, к сожалению, те, которые решили получить высшее образование, куда они пойдут потом, еще не определились.

Григорий Азаренок:

У вас текучка инженеров большая?

Олег Быцко:

Не сказать, что большая, но хотелось бы, чтобы была меньше. Потребность в таких специалистах, которые работают в нашей сфере, значительно выросла.