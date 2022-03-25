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В Любанском районе высадят около 2 тысяч деревьев и обновят цветочные композиции

25 марта 2022 15:48
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Новости Беларуси. Старт весенних работ. В Любанском районе высадят около 2 тысяч деревьев, обновят цветочные композиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Любанском районе высадят около 2 тысяч деревьев и обновят цветочные композиции-1

Появятся и новые зеленые зоны. А еще аллея Героев, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны. В Год исторической памяти особое внимание уделят благоустройству памятников и мемориалов. Также в районе организуют несколько субботников, в которых приглашают принять участие как жителей, так и организации. Запланирован и ряд тематических акций.

В Любанском районе высадят около 2 тысяч деревьев и обновят цветочные композиции-4

Александр Стасюк, главный специалист Любанской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Все жители Любанского района приглашаются на проведение акций «Чистый лес», «Посади дерево», на акцию «Чистый водоем», чтобы привести в порядок и благоустроить те места, которые будут посещаться в дальнейшем. На данный момент проведены работы по уборке населенных пунктов района. Проведены ямочные ремонты дорог, убираются сухоствольные ветровальные деревья на обочинах дорог.

В Любанском районе высадят около 2 тысяч деревьев и обновят цветочные композиции-7

Также к летнему сезону уже готовят пляжные зоны отдыха: приводят в порядок беседки, раздевалки и лежаки.

# Озеленение # общество # Фотофакт

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