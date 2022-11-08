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«Графика как техника очень интересна». В Минске открылась выставка работ учащихся художественного колледжа

08 ноября 2022 18:07
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Новости Беларуси. В галерее «Университет культуры» открылась выставка «Графика. Плакат». Она посвящена 75-летию Минского государственного художественного колледжа имени Глебова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Графика как техника очень интересна». В Минске открылась выставка работ учащихся художественного колледжа-1

В экспозиции около 100 лучших работ выпускников и учащихся колледжа. Представлены линогравюры, посвященные Минску. Можно увидеть графические работы. Изображены философские, пейзажные сюжеты, натюрморты. Часть работ создана в рамках проекта, посвященного 500-летию Франциска Скорины. Также здесь представлена графика, выполненная в качестве иллюстраций к произведениям белорусских литераторов.  

«Графика как техника очень интересна». В Минске открылась выставка работ учащихся художественного колледжа-4

Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова:  
Все работы выполнены молодыми, зачастую начинающими художниками. Для меня лично графика как техника очень интересна, близка. Она более тонкая, она требует пристального внимания и внимательного рассмотрения зрителем всех деталей, можно увидеть очень интересные вещи. И рекомендую всегда подумать, что пытался автор сказать.  

«Графика как техника очень интересна». В Минске открылась выставка работ учащихся художественного колледжа-7

Работы представят и в других городах. Кстати, это не единственная экспозиция, посвященная юбилею колледжа. Еще одну серию передвижных выставок запустят в Могилеве.  

# Выставки в Минске # общество # Александр Шантарович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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