«Графика как техника очень интересна». В Минске открылась выставка работ учащихся художественного колледжа

Новости Беларуси. В галерее «Университет культуры» открылась выставка «Графика. Плакат». Она посвящена 75-летию Минского государственного художественного колледжа имени Глебова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В экспозиции около 100 лучших работ выпускников и учащихся колледжа. Представлены линогравюры, посвященные Минску. Можно увидеть графические работы. Изображены философские, пейзажные сюжеты, натюрморты. Часть работ создана в рамках проекта, посвященного 500-летию Франциска Скорины. Также здесь представлена графика, выполненная в качестве иллюстраций к произведениям белорусских литераторов.

Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова:

Все работы выполнены молодыми, зачастую начинающими художниками. Для меня лично графика как техника очень интересна, близка. Она более тонкая, она требует пристального внимания и внимательного рассмотрения зрителем всех деталей, можно увидеть очень интересные вещи. И рекомендую всегда подумать, что пытался автор сказать.