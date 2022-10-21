«Ко всему должны быть готовы». Лукашенко узнал, нужны ли новые танки нашим войскам

Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.

Еще один вывод из боевых действий в соседнем государстве – не всегда умная, новая, эффектная внешне техника так хороша. На поле боя надежнее себя показывают проверенные годами машины. Речь прежде всего о танках. Легендарные Т-72 – понятные, простые и надежные, а если их еще и обновить изнутри...