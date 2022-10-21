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«Ко всему должны быть готовы». Лукашенко узнал, нужны ли новые танки нашим войскам

21 октября 2022 17:36
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Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.

«Ко всему должны быть готовы». Лукашенко узнал, нужны ли новые танки нашим войскам-1

Еще один вывод из боевых действий в соседнем государстве – не всегда умная, новая, эффектная внешне техника так хороша. На поле боя надежнее себя показывают проверенные годами машины. Речь прежде всего о танках. Легендарные Т-72 – понятные, простые и надежные, а если их еще и обновить изнутри...

«Ко всему должны быть готовы». Лукашенко узнал, нужны ли новые танки нашим войскам-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С точки зрения современной войны нам нужны более современные танки или этот танк обеспечит нам?
– По защищенности, конечно, мы сядем в этот танк с удовольствием. С большим-большим удовольствием экипажем сядем в этот танк.
Война нам не нужна, лучше не садится. Но ко всему должны быть готовы. То есть нам свои танки надо привести в порядок и нормально?
– Так точно.

«Ко всему должны быть готовы». Лукашенко узнал, нужны ли новые танки нашим войскам-7

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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