Лукашенко проанонсировал разговор с руководством армии и силовых структур

Александр Лукашенко 25 ноября принял с докладом госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 25 ноября принял с докладом госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе разговора Президент проанонсировал разговор с руководством армии и силовых структур. Наподобие недавнего большого разговора с научным сообществом.
Подробности расскажем в следующих выпусках новостей.