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Лукашенко проанонсировал разговор с руководством армии и силовых структур

25 ноября 2025 10:36
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Александр Лукашенко 25 ноября принял с докладом госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко проанонсировал разговор с руководством армии и силовых структур-2

В ходе разговора Президент проанонсировал разговор с руководством армии и силовых структур. Наподобие недавнего большого разговора с научным сообществом.

Подробности расскажем в следующих выпусках новостей.

# Александр Лукашенко # Совет Безопасности Республики Беларусь # Александр Вольфович

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