Глава государства, обращаясь к зрителям и гостям фестиваля, пожелал быть ближе к настоящему искусству и не терять разум от цифрового головокружения. Именно настоящая культура учит любить свое родное: от песен до Отечества.

Самая мелодичная политика. Глава государства, обращаясь к белорусам, гостям и зрителям «Славянского базара в Витебске», рассказал о главной миссии международного фестиваля искусств. Это торжество настоящего искусства является самой большой и главной политикой белорусского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не переживайте, не расстраивайтесь, когда вы смотрите телевизор, поститесь в этих тик-токах, «клокаете», «квокаете» в этих сетях.

Это очень важно. Никакие беспилотники, никакие ракеты, никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове, как у тех людей 80 лет назад, будет Победа. Если мы будем преданными, если мы будем дружить со своей головой, как в народе говорят, если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы! Особенно своих детей. И здоровья вам! Все остальное купим.

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