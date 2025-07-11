Руслан Алехно поздравил с бракосочетанием молодожёнов в Витебске

«Славянский базар» объединяет разные народы и континенты и даже влюбленные сердца. Свадьба под васильковым небом – мечта Данилы и Дарьи. 11 июля их праздник стал важным событием и для всего города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить студентов Витебского медуниверситета пришли коллеги и друзья, а также организаторы «Славянского базара». Присутствие еще одного гостя для молодых было сюрпризом. Заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно присоединился к церемонии бракосочетания. В подарок невесте и всем зрителям артист исполнил свой бессменный хит.

Дарья Харченко Данила Харченко, молодожены:

– Такое внимание и такой подарок, это очень необычно.

– И как-то столько людей заинтересованных, от стольких внимание к нашей паре, конечно, это не может не радовать, но и смущает одновременно также.

Сюрприз удался благодаря организаторам международного фестиваля искусств и Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Поспособствовала всему погода. В Витебске сегодня как никогда этим летом тепло. Дождь не мешает проводить множество мероприятий на улице и на открытых площадках.