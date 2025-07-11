«Не знаем, к чему приведет»: Лукашенко предупредил об опасности ИИ

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на фестивале «Славянский базар», высказал опасения по причине неопределенности, связанной с разработкой искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

«Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это (ИИ) появилось, изучал. <...> Продвинутые люди-умницы мне сказали: господин Президент, мы не знаем, куда и к чему приведет», – рассказал глава государства.

По его словам, нужно быть внимательным, чтобы сохранить самостоятельность мышления и не попасть под чужое влияние. Он отметил, что успех невозможен без социальной устойчивости, особенно у молодого поколения.

«Я это к чему говорю: держите свою голову в своих собственных руках. Сейчас идет борьба за умы и головы наших людей», – сказал Президент.

В завершение он пожелал своим соотечественникам здоровья и процветания.