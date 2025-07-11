«Особенно мне понравился белорусский язык» – участники форума «Дети Содружества» поделились эмоциями

Артем Полосин, участник Международного форума «Дети Содружества» (Кыргызстан): Мы попали сюда благодаря отбору, который проходил по всей нашей республике. Здесь люди есть и с юга, и с севера нашей страны. В Беларуси нам очень понравилось то, что здесь леса. У нас таких лесов нет, у нас только горы. На этом форуме мы надеемся найти себе новых друзей. В принципе, что он поспособствует развитию культуры, развитию науки, развитию людей.

Пайрав Рахими, участник Международного форума «Дети Содружества» (Таджикистан):

Республика Беларусь – это первая республика Европы, на которую я ступил. Она уже поражает своими достопримечательностями, своей историей. Особенно мне понравился ваш белорусский язык. Что мне больше понравилось, так это же песни на белорусском языке. Например, «Спадчына» и песня «Добрыя людзi» от белорусского коллектива «Сябры».

Мехрбону Ишанова, участница Международного форума «Дети Содружества» (Таджикистан):

Мы очень рады, что попали на этот форум, так как благодаря ему мы обретаем очень много новых друзей, знакомств, знакомимся с разными культурами, и это очень ценно для нас.