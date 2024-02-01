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Заполняемость белорусских санаториев в 2023 году составила более 84%

01 февраля 2024 12:05
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Отдохнуть с пользой, поправить здоровье и укрепить иммунитет. На протяжении 2023 года спрос на услуги белорусских здравниц был достаточно высоким. Среднегодовая заполняемость составила почти 85 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заполняемость белорусских санаториев в 2023 году составила более 84%-1

Всего лечение и оздоровление прошли около 1,5 миллиона человек. Это рекордное количество за последние годы. 21 % – таков рост общей выручки от оказываемых услуг. К ним все чаще прибегают иностранцы. Около 220 тысяч зарубежных гостей посетили белорусские здравницы.

Заполняемость белорусских санаториев в 2023 году составила более 84%-4

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Львиную часть составляют наши восточные соседи, граждане Российской Федерации. Потому что с учетом риторики наших западных соседей, безусловно, снизился поток. Тем не менее все равно наши западные соседи ежедневно присутствуют в наших санаториях. И на протяжении 2023 года не менее 100 человек ежедневно находились в белорусских санаториях именно из стран Балтии, Польши и других стран Западной Европы.

Заполняемость белорусских санаториев в 2023 году составила более 84%-7

Старт нынешнего года также удачный для белорусских санаториев. В январе были заняты свыше 80 % номеров. На февраль забронировано 85 % мест.

# Санатории # общество # Геннадий Болбатовский

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