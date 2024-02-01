Заполняемость белорусских санаториев в 2023 году составила более 84%

Отдохнуть с пользой, поправить здоровье и укрепить иммунитет. На протяжении 2023 года спрос на услуги белорусских здравниц был достаточно высоким. Среднегодовая заполняемость составила почти 85 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего лечение и оздоровление прошли около 1,5 миллиона человек. Это рекордное количество за последние годы. 21 % – таков рост общей выручки от оказываемых услуг. К ним все чаще прибегают иностранцы. Около 220 тысяч зарубежных гостей посетили белорусские здравницы.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Львиную часть составляют наши восточные соседи, граждане Российской Федерации. Потому что с учетом риторики наших западных соседей, безусловно, снизился поток. Тем не менее все равно наши западные соседи ежедневно присутствуют в наших санаториях. И на протяжении 2023 года не менее 100 человек ежедневно находились в белорусских санаториях именно из стран Балтии, Польши и других стран Западной Европы.