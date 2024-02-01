Как и кому будут присуждать белорусский Знак качества? Рассказали в Госкомитете по стандартизации

Александр Меженный, ведущий: 2024 год объявлен Годом качества. Почему такое внимание к качеству и каждый ли имеет возможность влиять на качество в этом году?

В студии первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова и начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Ольга Бобко.

Яблоки, персики, фундук – чего только в Беларуси сегодня не отыщешь! Радует, что мы можем быть абсолютно уверены в безопасности отечественной продукции. Высокое качество – наш национальный бренд. О том, как белорусским предприятиям удается держать марку, и почему это важно, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Елена Моргунова, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь: Мы привыкли, что качество – это о продукции, о товаре. Но качество – это не только экономика. Качество – это вся наша жизнь.

Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Практически все наши предприятия, начиная с 1969 года, стали получать Знак качества. В СССР он означал, что эта продукция на всем советском пространстве самая лучшая. Наш Знак качества символизирует качество белорусской продукции, имеет пять граней. Это безопасность, эстетичность, экологичность продукции, инновационность и технологичность. Он напоминает советский знак. Я думаю, что это станет национальной идеей – получение Знака качества, чтобы процветала наша Родина.

Юлия Самусенко, ведущая:

Как присуждается Знак качества?

Елена Моргунова:

Он будет утвержден на самом высоком уровне. Эти критерии (пять граней) – именно по ним комплексно аттестационная комиссия будет оценивать тот или иной продукт, который будет лауреатом для присуждения знака.

Производитель заявляет один продукт из линейки на присуждение знака, обращается с заявлением. На первом уровне это облисполкомы. На базе облисполкома создается комиссия из специалистов, которые ведут эту отрасль. Заявитель еще представляет все необходимые протоколы исследований по продукту, которые подтверждают качественные характеристики. Комиссия принимает решение, можно дальше продвигать этот продукт, достоин ли он быть лауреатом конкурса. Если да, передается на республиканский уровень.