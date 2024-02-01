«Выдатна вам, местным властям!» Что происходит возле здания бывшего концлагеря «Берёза-Картузская»?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

А кто знает концлагерь «Береза-Картузская», какие там события происходили? Молодежный парламент в свое время инициировал сбор денежных средств, чтобы обновить памятник и здание бывшего концлагеря, где были наши граждане. Там висит табличка «Гісторыка-культурная каштоўнасць» и рядышком ремонт обуви, ремонт часов, «Пятерочка» какая-то. Это историческое здание, где наши предки, узники мучались. Сегодня там Дом быта какой-то.