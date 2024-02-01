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«Выдатна вам, местным властям!» Что происходит возле здания бывшего концлагеря «Берёза-Картузская»?

01 февраля 2024 10:05
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

«Выдатна вам, местным властям!» Что происходит возле здания бывшего концлагеря «Берёза-Картузская»?-1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
А кто знает концлагерь «Береза-Картузская», какие там события происходили? Молодежный парламент в свое время инициировал сбор денежных средств, чтобы обновить памятник и здание бывшего концлагеря, где были наши граждане. Там висит табличка «Гісторыка-культурная каштоўнасць» и рядышком ремонт обуви, ремонт часов, «Пятерочка» какая-то. Это историческое здание, где наши предки, узники мучались. Сегодня там Дом быта какой-то.

«Выдатна вам, местным властям!» Что происходит возле здания бывшего концлагеря «Берёза-Картузская»?-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Выдатна вам, местным властям! Выдатна!

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# Историко-культурные ценности Беларуси # общество

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