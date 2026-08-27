Гросси ранее заявил об отсутствии результатов деятельности ООН в направлении урегулирования конфликта в Украине.
«Качество – уже могу сказать – с россиянами вместе мы гарантируем. Да, Никол Воваевич, если нужно – обращайтесь», – добавил Александр Лукашенко.
«Вы много раз бывали на этой станции, но вы в открытую перед журналистами говорили: не нападайте на Беларусь, они строят с россиянами самую продвинутую станцию», – рассказал Александр Лукашенко.
В 1991 году на территории Украины был размещен третий по величине ядерный арсенал в мире.
Рафаэль Гросси рассказал о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС: «МАГАТЭ никогда не находилось в стороне, постоянно участвовало в процессе, чтобы разрешить ситуацию мирным путем».
В случае ударов по Курской АЭС последствия могут быть подобными тем, что наблюдались при аварии на Чернобыльской АЭС.
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