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Новости по тегу #Рафаэль Гросси

Захарова упрекнула Гросси в использовании «страусиной тактики»
27 августа 2026 10:33

Захарова упрекнула Гросси в использовании «страусиной тактики»

Лукашенко на форуме в Москве: кто думает, какую станцию построить, мы готовы участвовать
25 сентября 2025 17:51

Лукашенко на форуме в Москве: кто думает, какую станцию построить, мы готовы участвовать

Вы были настоящим мужиком – Лукашенко поблагодарил Гросси за поддержку во время строительства БелАЭС
25 сентября 2025 17:19

Вы были настоящим мужиком – Лукашенко поблагодарил Гросси за поддержку во время строительства БелАЭС

Украина бы исчезла, если бы не отказалась от ядерного оружия – Гросси
09 июля 2025 13:24

Украина бы исчезла, если бы не отказалась от ядерного оружия – Гросси

Глава МАГАТЭ лично посещал Украину 10 раз с начала конфликта
01 октября 2024 18:05

Глава МАГАТЭ лично посещал Украину 10 раз с начала конфликта

Глава МАГАТЭ Гросси оценил ситуацию на Курской АЭС
28 августа 2024 07:17

Глава МАГАТЭ Гросси оценил ситуацию на Курской АЭС

Гросси: на ЗАЭС нарушены все столпы ядерной защиты МАГАТЭ
03 июня 2024 15:06

Гросси: на ЗАЭС нарушены все столпы ядерной защиты МАГАТЭ

Захарова заявила, что Гросси скрывает проблему применения обеднённого урана
13 сентября 2023 07:23

Захарова заявила, что Гросси скрывает проблему применения обеднённого урана

Специалисты МАГАТЭ обнаружили рядом с Запорожской АЭС противопехотные мины
25 июля 2023 08:05

Специалисты МАГАТЭ обнаружили рядом с Запорожской АЭС противопехотные мины

МАГАТЭ запрашивает дополнительный доступ на ЗАЭС для подтверждения отсутствия минирования 
05 июля 2023 14:58

МАГАТЭ запрашивает дополнительный доступ на ЗАЭС для подтверждения отсутствия минирования 

Гросси: МАГАТЭ не обнаружило признаков минирования на Запорожской АЭС
05 июля 2023 14:12

Гросси: МАГАТЭ не обнаружило признаков минирования на Запорожской АЭС

ВС Украины открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с Гросси
16 июня 2023 06:57

ВС Украины открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с Гросси