Лукашенко: мы с Путиным посоветуемся и примем решение о строительстве второй АЭС в Беларуси

Тема, которая, безусловно, будет задавать мировые тренды не просто на ближайшие годы – на многие десятилетия. И в этом смысле Глобальный атомный форум в Москве, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, в полной мере оправдывает свое название, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот международный форум, в котором участвуют представители более ста стран, проводится впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности России – нашего главного союзника и партнера в этой особенной отрасли. И именно на этом акцентировал внимание наш Президент, отметив, что «в непростые времена именно Россия раскрыла для нас самую закрытую область».

А ведь когда принималось решение о строительстве БелАЭС, потом ее возведение и приемка, только ленивый не критиковал задумку. Потому совершенно справедливы слова искренней благодарности Александра Лукашенко тем, кто не прогнулся под инфошумом, давлением и сложностями, а просто сделал свое дело. Честно сделал.