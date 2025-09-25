Лукашенко: мы с Путиным посоветуемся и примем решение о строительстве второй АЭС в Беларуси

Тема, которая, безусловно, будет задавать мировые тренды не просто на ближайшие годы – на многие десятилетия. И в этом смысле Глобальный атомный форум в Москве, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, в полной мере оправдывает свое название, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот международный форум, в котором участвуют представители более ста стран, проводится впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности России – нашего главного союзника и партнера в этой особенной отрасли. И именно на этом акцентировал внимание наш Президент, отметив, что «в непростые времена именно Россия раскрыла для нас самую закрытую область».
А ведь когда принималось решение о строительстве БелАЭС, потом ее возведение и приемка, только ленивый не критиковал задумку. Потому совершенно справедливы слова искренней благодарности Александра Лукашенко тем, кто не прогнулся под инфошумом, давлением и сложностями, а просто сделал свое дело. Честно сделал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо за принятое решение. Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь. У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию: мы будем ее строить с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе «Росатома» кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций.
То, что творит сегодня Россия в этом плане, в хорошем смысле слова – это неподвластно и невозможно ни в одной другой стране. Это великое дело, которое Россия сегодня осуществляет. И за это в мире ее уважают. А в лице Алексея Лихачева и других атомщиков России я хочу присоединиться к поздравлениям, которые высказаны Владимиром Владимировичем. Вы достойно это делаете. И правильно, что позвали нас сегодня на этот форум.
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