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«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске

23 августа 2021 18:20
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Новости Беларуси. Стратегию развития системы образования в эти дни определяет большой педсовет. 23 августа в Минске около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, представителей власти, общественных объединений и профсоюзов обсуждали насущные для отрасли вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске-1

Представили новые проекты. Один из них, к примеру, – возможность получить образование, не выходя из дома.

Тему продолжит Анастасия Ярощик-Корниенко.

«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске-3

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент: 
Традиционно, когда до учебного года остаются буквально считаные дни, в Минске собирается педсовет. По сути это большая летучка, где эксперты делятся идеями и дают оценки уже внедренным проектам, а также прошедшим первые пробы. Одним словом, здесь определяют курс, каким будет учебный год 2021-2022 и как образованию развиваться дальше.

«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске-5

Участие в педсовете традиционно принимает и народный учитель Беларуси. За время работы, а это больше четырех десятков лет, Валерий Барашков подготовил более 100 победителей олимпиад по физике, в том числе международных. С коллегами сегодня делится секретами мастерства.

«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске-7

Если тезисно, в профессии учителя главное – это любовь к детям; классический урок нынче не в моде, больше практики из жизни в подаче материала; самому быть постоянно на волне новых идей. Но и о проблемных местах в образовании.

Валерий Барашков: появилась новая информационная среда, с которой мы еще не знаем, как работать

И вот уже развернулась целая дискуссия на тему «Цифровая трансформация системы образования». Быть или не быть? Вопрос не стоит, необходимо повышать цифровую грамотность.

«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске-9

Алла Бордиловская, заместитель начальника отдела образовательных услуг НЦОТ: 
Очень важно грамотно научить детей и подростков ориентироваться в цифровой среде. Я бы предложила, наверное, такой вариант, как проект «Цифровая грамотность». Это как ориентироваться и в тех же соцсетях, как не стать жертвой мошенников, как использовать интернет для того, чтобы он был полезен.

«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске-11

«Материал очень востребованный». Что такое Единый информационно-образовательный ресурс и как он работает?

Сегодня участники форума работали в секциях, делились опытом и идеями по совершенствованию педагогического процесса от детского сада до вуза. Каким быть образованию на ближайшие годы? Какие коррективы необходимы на законодательном уровне и как готовить кадры для отрасли? Эти и другие вопросы обсудят 24 августа в формате пленарного заседания.

# Образование в Беларуси # Анастасия Ярощик-Корниенко # Валерий Барашков

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