«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске

Новости Беларуси. Стратегию развития системы образования в эти дни определяет большой педсовет. 23 августа в Минске около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, представителей власти, общественных объединений и профсоюзов обсуждали насущные для отрасли вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представили новые проекты. Один из них, к примеру, – возможность получить образование, не выходя из дома. Тему продолжит Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Традиционно, когда до учебного года остаются буквально считаные дни, в Минске собирается педсовет. По сути это большая летучка, где эксперты делятся идеями и дают оценки уже внедренным проектам, а также прошедшим первые пробы. Одним словом, здесь определяют курс, каким будет учебный год 2021-2022 и как образованию развиваться дальше.

Участие в педсовете традиционно принимает и народный учитель Беларуси. За время работы, а это больше четырех десятков лет, Валерий Барашков подготовил более 100 победителей олимпиад по физике, в том числе международных. С коллегами сегодня делится секретами мастерства.

Если тезисно, в профессии учителя главное – это любовь к детям; классический урок нынче не в моде, больше практики из жизни в подаче материала; самому быть постоянно на волне новых идей. Но и о проблемных местах в образовании. Валерий Барашков: появилась новая информационная среда, с которой мы еще не знаем, как работать И вот уже развернулась целая дискуссия на тему «Цифровая трансформация системы образования». Быть или не быть? Вопрос не стоит, необходимо повышать цифровую грамотность.

Алла Бордиловская, заместитель начальника отдела образовательных услуг НЦОТ:

Очень важно грамотно научить детей и подростков ориентироваться в цифровой среде. Я бы предложила, наверное, такой вариант, как проект «Цифровая грамотность». Это как ориентироваться и в тех же соцсетях, как не стать жертвой мошенников, как использовать интернет для того, чтобы он был полезен.