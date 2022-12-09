Начался саммит ЕАЭС в Бишкеке – пока встреча проходит в узком составе

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это заключительная встреча лидеров пятерки в 2022 году, по итогам которой председательство в объединении перейдет от Кыргызстана к России. Впервые за три года саммит проходит в очном формате. Пока стороны общаются в узком составе – переговоры организованы в резиденции «Ала-Арча».

Александра Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета тепло приветствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. После короткой церемонии фотографирования лидеры приступили к обсуждению повестки. Это порядка 20 вопросов. И, как отметил в приветственном слове хозяин саммита Садыр Жапаров, одна из главных задач – обсудить все возможные меры для взаимовыгодного партнерства между союзниками в период финансовой турбулентности.