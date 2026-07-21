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В США зафиксирован рекордный всплеск банкротств крупных компаний

21 июля 2026 06:34
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По данным СМИ, в США волна финансовых разорений достигла 16-летнего максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США зафиксирован рекордный всплеск банкротств крупных компаний-2

За первую половину 2026 года зафиксировано свыше 300 заявлений о несостоятельности крупных предприятий. Наибольший урон понесли промышленное производство, розничная торговля и здравоохранение. Причинами обвала экономисты называют затяжную инфляцию, резкое удорожание кредитов и снижение покупательской способности населения.

# США

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