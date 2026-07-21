В США зафиксирован рекордный всплеск банкротств крупных компаний

По данным СМИ, в США волна финансовых разорений достигла 16-летнего максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным СМИ, в США волна финансовых разорений достигла 16-летнего максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За первую половину 2026 года зафиксировано свыше 300 заявлений о несостоятельности крупных предприятий. Наибольший урон понесли промышленное производство, розничная торговля и здравоохранение. Причинами обвала экономисты называют затяжную инфляцию, резкое удорожание кредитов и снижение покупательской способности населения.