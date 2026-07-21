С августа в Эстонии воспитатели дошкольных учреждений обязаны будут подтверждать владение языком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за новых правил под угрозой потери работы – более 200 педагогов, не успевших повысить уровень знаний. Особенно остро проблема стоит в Таллине и Нарве. Ранее помощникам воспитателей давали двухлетнюю отсрочку, но теперь послабления отменены.