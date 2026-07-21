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В Эстонии воспитатели дошкольных учреждений обязаны будут подтверждать владение языком

21 июля 2026 06:36
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С августа в Эстонии воспитатели дошкольных учреждений обязаны будут подтверждать владение языком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии воспитатели дошкольных учреждений обязаны будут подтверждать владение языком-2

Из-за новых правил под угрозой потери работы – более 200 педагогов, не успевших повысить уровень знаний. Особенно остро проблема стоит в Таллине и Нарве. Ранее помощникам воспитателей давали двухлетнюю отсрочку, но теперь послабления отменены.

# Новости Эстонии

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