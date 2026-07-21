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4,9 тыс. обращений граждан поступило в Мингорисполком в первом полугодии 2026-го

21 июля 2026 06:20
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От вопросов строительства и торговли до бытового обслуживания и жилищной политики: в первом полугодии в Мингорисполком поступило свыше 4 тысяч 900 обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная тематика связана с ЖКХ: это вопросы качества капитального и текущего ремонта жилфонда. Также актуальны обращения по защите прав потребителей и изменению маршрутов транспорта.

4,9 тыс. обращений граждан поступило в Мингорисполком в первом полугодии 2026-го-2

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:
При этом я хочу отметить, что несмотря на рост обращений, граждан, критических, острых, нерешаемых проблем и ситуаций нет. У нас есть все возможности, созданы все условия для разрешения социально значимых вопросов, волнующих население.

Структура запросов остается стабильной, все обращения находятся на контроле и решаются в установленные сроки.

# Минский городской исполнительный комитет

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