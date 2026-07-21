«Белпочта» возобновила прием посылок с товарами в США

«Белпочта» вновь открыла прием посылок с товарами в США. Но условия отправки изменились: по новым требованиям американского законодательства все товарные вложения, вне зависимости от их цены, теперь облагаются обязательной таможенной пошлиной. Это правило действует для всех стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы обеспечить работу по новым нормам, «Белпочта» заключила соглашение с международным оператором, который будет перечислять сборы напрямую в американскую службу таможенного и пограничного контроля. Обмен между странами официально открыт с 1 июля. Градации также пересмотрены. Подарки освобождаются от пошлины до суммы в 100 долларов. Для коммерческих отправлений порог составит 2,5 тысячи долларов – изменения вступают в силу 24 июля. Все, что выходит за эти рамки, будет облагаться пошлиной согласно новым правилам таможенного регулирования США.

Перед визитом на почту отправителю необходимо установить бесплатное приложение, подробно описать вложение и получить уникальный QR-код. Пошаговая инструкция размещена на официальном сайте оператора. Новый порядок должен упростить оформление и ускорить прохождение таможенных процедур при отправке международных посылок.