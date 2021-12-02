Дзермант о «Белой книге»: гласность может помочь изменить подход ЕС в отношении беженцев

Новости Беларуси. К вопросу фейков, которые не обошли стороной и трагедию на границе. Эта тема остается волнующей уже на протяжении 25 дней. За это время развязалась настоящая информационная война. Чтобы избежать дальнейших фальсификаций событий на границе с демократической Европой, в Беларуси в свет выпустили так называемую «Белую книгу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это хроника преступлений на границе с Литвой и Польшей. Инициатива появилась ровно две недели назад, когда цивилизованный мир ужаснули действия польских силовиков. Именно такие преступления фиксирует «Белая книга», чьи страницы, к сожалению, запачканы черной трагедией.

Алексей Дзермант, политолог:

Там действительно фиксируются серьезные правонарушения и преступления силовиков сопредельных государств. И чтобы такого не повторялось ни на нашей границе, ни на других границах ЕС, все-таки нужно принимать определенные меры. И вот та гласность, которая необходима в этом случае, может помочь сформировать общественное мнение в ЕС, мнение правозащитников, политиков, которые более гуманно относятся к этим людям, чтобы изменить системный подход ЕС в отношении этих людей, охраны границ и так далее.