«Просто обязаны занять эту нишу». Ушедшие с российского рынка европейские бренды заменят на белорусские

Новости Беларуси. Как бы ни пытались разделить Беларусь и Калининградскую область, сделать этого не получится. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области России:

В связи с санкциями Евросоюза у нас достаточно сильно изменилась логистика. И нам крайне важно, что те механизмы по поручению президента Российской Федерации по субсидированию морской линии у нас заработали в прошлом году, чтобы белорусские товары тоже могли пользоваться этими субсидиями, чтобы они не становились неконкурентными и продолжали их получать. Мы зависим от целой большой номенклатуры строительных материалов, например, поставок из Республики Беларусь. И для нас очень важно, чтобы эти поставки продолжались. Это и цемент, и щебень. Целый ряд европейских производителей, большая номенклатура от нас ушла в связи с этими санкциями. Мы считаем, что белорусские производители просто обязаны занять эту нишу. И мы как раз эти темы предметно обсуждаем и хотели бы развивать это сотрудничество.

В ходе визита в Минск российская делегация приняла участие в 18-м заседании российско-белорусского совета. Прошлый состоялся менее полугода назад. Сегодня подвели итоги проделанной работы и подписали новые соглашения, в том числе с Могилевской областью.