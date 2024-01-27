«Всё было очень страшно!» Истории свидетелей блокады Ленинграда

Память – то, что объединяет сегодня Беларусь и Россию. И мероприятия, которые уже состоялись в Ленинградской области, тому подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Давайте еще раз перевернем страницы истории 80-летней давности.

Почти 900 дней ужаса, боли и страданий. Ленинград Гитлер приказал стереть с лица земли. Более сотни тысяч авиабомб и столько же артиллерийских снарядов фашисты сбросили на город за время блокады. Ежедневно погибали десятки людей. И лишь малая часть – от немецких обстрелов. Люди умирали от холода и голода. «Дорога жизни» – единственная ниточка, которая через Ладожское озеро связывала Ленинград с «большой землей». Несмотря на все трудности, ленинградцы не сдались. Город выстоял.

Евгений Корчевник, житель блокадного Ленинграда:

Блокада для меня – это блокада моей мамы и жены. Она мне рассказывала, как они спасались хлебом, она в очереди стояла. Все это рассказывала. И как вырвали у матери сумку с карточками и как мать прибегала с работы на 5 минут, чтобы дать кусочек хлеба ей. В то время как она пальчиком искала на столе завалившуюся крошку.

Юлия Фролова, жительница блокадного Ленинграда:

Было все очень страшно, очень голодно. Очень многие, кто из нашего города приехал, они приехали из детдома – матери их погибли. Нас эвакуировали на барже. Баржа наша прошла, некоторые баржи разбомбили. Память о блокаде Ленинграда вечно жива в сердцах поколения наследников Великой Победы. С самого утра на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге нескончаемый поток людей. Здесь по традиции проходит торжественно-траурная церемония возложения венков к монументу «Мать – Родина». Почтить подвиг защитников и жителей Ленинграда приехали делегации из разных стран. На Пискаревском кладбище прошла церемония в честь годовщины освобождения Ленинграда.

Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России:

Одно дело – смотреть кинофильмы, читать книги или кадры кинохроники смотреть, а другое дело, когда ты каждый день из уст очевидцев, людей, которые пережили эти страшные дни, слышишь рассказы о том, как это было до мелочей. Когда вспоминаю, это пробирает все время, знаете, прямо внутри все дрожит. И мурашки.

Около 200 свидетелей тех страшных событий сегодня проживают в Беларуси. Воспоминания о нечеловеческих испытаниях и сегодня болью отдаются в сердце. Людмиле Николаевне было всего 4 года, когда фашисты окружили Ленинград. В осажденном городе она жила с мамой и сестрами. Семье в буквальном смысле приходилось считать крошки хлеба.

Людмила Павловская, жительница блокадного Ленинграда:

Хлеба не хватало сразу. Мать как-то выкручивалась. Какие-то запасы всегда же есть в доме, но они постепенно пришли к концу. Отец делал мебель, у нас была в запасе олифа и столярный клей. Вот это нас выручало. А потом оказалось, что остались папиросы, и мама выменяла папиросы на дуранду. Круги такой толщины, чтобы кормить лошадей.