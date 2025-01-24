26 января Информационный центр ЦИК Беларуси будет работать круглосуточно

В период электоральной кампании крайне важно получать оперативную и достоверную информацию о ходе голосования, дополняя ее комментариями не ангажированных экспертов и наблюдателей. Все это, в том числе, функции Информационного центра ЦИК Беларуси. 24 января он открылся во Дворце Республики. А в основной день голосования – 26 января – он будет работать круглосуточно и в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Ярощик-Корниенко расскажет детали.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Информационный центр открыт. Здесь в режиме нон-стоп предстоит работать журналистам, национальным и международным наблюдателям, экспертам политологам. Кипеть работа будет сразу на нескольких площадках. Самые оперативные новости о ходе голосования журналисты будут получать из малого зала Дворца Республики. В основной день голосования в формате пресс-конференций информацию о явке избирателей будут давать представители ЦИК. Для трансляций уже установлены камеры. Запланированы прямые включения с регионами. Также предусмотрены брифинги, тематические мероприятия. Во Дворце Республики разместились передвижные выездные студии национальных телеканалов, в том числе и нашего, отсюда будут выходить прямые эфиры. Для комфортной работы в инфоцентре предусмотрели даже синхронный перевод. Новости будут разлетаться не только по всей Беларуси, но и миру. Для работы здесь аккредитованы 812 представителей СМИ, из них 331 – это иностранные медиа.

Дмитрий Горн, журналист, корреспондент телеканала «Россия-24»:

Мы в Минске работаем уже несколько дней, собственно говоря, как началось досрочное голосование. Для нас, я, наверное, не скрою, что эти выборы, вообще, этот электоральный процесс имеет большое якорное значение, поскольку наши взаимоотношения между двумя странами определяют и жизнь сегодняшнюю, и наше общее будущее. Да, безусловно, то, что мы видим, это беспрецедентное давление со стороны Запада, как коллективного, так и отдельных государств.

Цифра по зарубежным СМИ беспрецедентно высокая. Аккредитованы журналисты 70 ведущих мировых медиа из 23 стран Азии, Европы, Латинской и Северной Америки, Ближнего Востока. Созданы условия для оперативного предоставления данных о ходе выборов. Но самый главный посыл работы центра не только оперативность, но достоверность информации.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Мы действительно открыты. Наша задача сейчас – показать реально то, что происходит в Беларуси. И здесь важно не только то, что вы покажете зрителю. Здесь очень важно, что вы выложите в социальные сети, на YouTube-каналы, в мессенджеры. Потому что для нас главное – чтобы люди, которых интересует правдивая ситуация в Беларуси, а не то, что рассказывают некоторые зарубежные политики или эксперты, увидели, что реально у нас происходит. Сегодня информационный центр посетили и международные наблюдатели и поделись мнением.

Мамука Пипия, международный наблюдатель (Грузия):

Я вижу, что здесь все очень прозрачно. Дело в том, что мы проводили недавно в Грузии выборы, и у нас были умные урны американского производства, проверены всеми западными организациями. Но все равно после выборов наши так называемые западные партнеры заявили, что выборы сфальсифицированы. Поэтому я думаю, что белорусам надо проводить свои выборы. Есть прозрачность, есть легитимность и спокойно завершать выборный процесс. Не оглядываясь ни на кого.

Уриарте Санчес Карлос, международный наблюдатель (Испания):

У меня была возможность встретиться с представителями ЦИК, чтобы узнать, как организованы выборы в Беларуси, как они проходят, какие были предприняты шаги, чтобы выборы проходили согласно лучшим стандартам в электоральном процессе. Для меня это прекрасная возможность сравнить, как процесс организован здесь и как организован в Испании. Сегодня была возможность услышать председателя ЦИК. Повторюсь, для меня это была возможность провести сравнение и узнать о Беларуси и избирательном процессе здесь.

Ен Кваак, международный наблюдатель (Республика Корея):

Я очень приятно удивлен, насколько Беларусь стремится быть демократичной, открытой и транспарентной в своем избирательном процессе. Это очень важно. Посмотрите, сколько международных наблюдателей участвует в выборах Беларуси – это прекрасный пример для молодого поколения не только белорусов, но и для людей всего мира. Меня действительно удивило, насколько транспарентными и открытыми вы стремитесь быть. Как вы приглашаете к себе на выборы. Для меня это хорошая возможность изучить Республику Беларусь. Беларусь может стать показательным примером для многих стран, каким образом можно создать гармоничное пространство и избирательный процесс.

Информационный центр будет работать четыре дня. Это связано с тем, что в 2025 году ЦИК Беларуси является председательствующей в Консультативном совете руководителей избирательных органов государств – участников СНГ и на последнем его заседании была договоренность о том, что в рамках избирательной кампании целесообразно провести заседание этого совета, которое проходит сегодня.