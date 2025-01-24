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Явка составляет 35,99% – в ЦИК огласили результаты досрочного голосования по итогам четырёх дней

24 января 2025 19:50
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Досрочное голосование на выборах Президента продолжается в нашей стране. В ЦИК огласили явку по итогам четырех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка составляет 35,99% – в ЦИК огласили результаты досрочного голосования по итогам четырёх дней-2

Она составила 35,99 % избирателей от общего числа внесенных в списки. В Брестской области свой выбор сделали без малого 38 % избирателей. Чуть больше 36,5 % – в Витебском и Гомельском регионах. Явка в Гродненской области составила 35,61 %. В Минской области участие в голосовании приняли 36,5 % избирателей. В столице – 33,66 %. В Могилевской области в досрочном голосовании поучаствовали 35,92 % избирателей.

# Выборы в Беларуси # ЦИК Беларуси

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