Явка составляет 35,99% – в ЦИК огласили результаты досрочного голосования по итогам четырёх дней

Досрочное голосование на выборах Президента продолжается в нашей стране. В ЦИК огласили явку по итогам четырех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она составила 35,99 % избирателей от общего числа внесенных в списки. В Брестской области свой выбор сделали без малого 38 % избирателей. Чуть больше 36,5 % – в Витебском и Гомельском регионах. Явка в Гродненской области составила 35,61 %. В Минской области участие в голосовании приняли 36,5 % избирателей. В столице – 33,66 %. В Могилевской области в досрочном голосовании поучаствовали 35,92 % избирателей.