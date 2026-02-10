В преддверии старта – более 100 борцов из шести стран готовятся к турниру памяти Александра Медведя

Борцы из шести стран готовятся к международному турниру памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

Мекка отечественного спорта – излюбленное место борцов не только белорусских, но и гостей. В «Стайки» на сбор приезжают с огромным удовольствием. Сборная Китая будет представлена на турнире памяти о Медведе серьезным составом. Гости из Поднебесной прибыли заранее получить перед стартом бесценный опыт.

Ко Ен, генеральный директор Департамента спорта провинции Китая Синьцзян:

Очень нам понравилось – свежий воздух, очень хорошая атмосфера, олимпийская база «Стайки», на которой проходят учебные тренировочные сборы. Хорошие спортсмены. Белорусская борьба славится во весь мир. И в дальнейшем, чтобы наша дружба между странами еще больше усилилась. Учебно-тренировочный сбор начался 4 февраля и завершится 19-го. В рабочем плане тренерской бригады, состоящей из представителей всех стран-участниц, борьба в пятерках.