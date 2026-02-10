В преддверии старта – более 100 борцов из шести стран готовятся к турниру памяти Александра Медведя

Борцы из шести стран готовятся к международному турниру памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности у Юлии Силипицкой.
Борцы из шести стран готовятся к международному турниру памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности у Юлии Силипицкой.
Мекка отечественного спорта – излюбленное место борцов не только белорусских, но и гостей. В «Стайки» на сбор приезжают с огромным удовольствием. Сборная Китая будет представлена на турнире памяти о Медведе серьезным составом. Гости из Поднебесной прибыли заранее получить перед стартом бесценный опыт.
Ко Ен, генеральный директор Департамента спорта провинции Китая Синьцзян:
Очень нам понравилось – свежий воздух, очень хорошая атмосфера, олимпийская база «Стайки», на которой проходят учебные тренировочные сборы. Хорошие спортсмены. Белорусская борьба славится во весь мир. И в дальнейшем, чтобы наша дружба между странами еще больше усилилась.
Учебно-тренировочный сбор начался 4 февраля и завершится 19-го. В рабочем плане тренерской бригады, состоящей из представителей всех стран-участниц, борьба в пятерках.
Иван Янковский, главный тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе:
Это самый любимый наш внутренний старт. Мы всегда любим бороться, принимать участие, радовать наших болельщиков. В 2026 году для нас два главных старта – это чемпионат Европы в апреле и чемпионат мира в октябре.
Задача – развитие спортсменов. У нас отбор на Олимпийские игры в 2027 году начнется. Он будет складываться из трех этапов сложных, чуть-чуть по-другому все. Набираем форму, приходим в кондиции, смотрим основных конкурентов, готовимся уже к 2027 году, к отбору на Олимпийские игры.
Юбилейный 55-й международный турнир по борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя пройдет с 20 по 23 февраля во Дворце спорта. Участники из 15 стран разыграют 20 комплектов наград. 10 из них оспорят девушки.
Подробности в видео.