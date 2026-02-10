Прямой эфир

Баскетболисты «Минска» одержали победу в матче регулярного чемпионата ЕМЛ

10 февраля 2026 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Баскетболисты «Минска» одержали победу в матче регулярного чемпионата Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Дмитрия Колтунова на домашней площадке принимали саратовский «Автодор».

Наши парни завладели преимуществом в первой четверти и наращивали его на протяжении всего противостояния. Пожалуй, наиболее острое сопротивление гости оказали в заключительном игровом отрезке, но заработанного ранее задела хватило для уверенной виктории. Поединок завершился в пользу белорусского клуба – 66:51.

Самым результативным в составе нашей команды стал Давид-Масэнге Мукете, набравший 14 очков. 11 февраля «Минск» и «Автодор» проведут повторную дуэль. Затем земляки отправятся в столицу Казахстана, где на следующей неделе сыграют с баскетболистами «Астаны».

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Минская «Юность» уступила жлобинскому «Металлургу» в матче экстралиги
10 февраля 2026 12:36

Минская «Юность» уступила жлобинскому «Металлургу» в матче экстралиги

Белоруска Шиманович вышла в 1/8 финала престижного теннисного турнира в Португалии
10 февраля 2026 12:33

Белоруска Шиманович вышла в 1/8 финала престижного теннисного турнира в Португалии

Белорусская лыжница Королёва не смогла выйти в 1/4 финала спринта на Олимпиаде
10 февраля 2026 12:28

Белорусская лыжница Королёва не смогла выйти в 1/4 финала спринта на Олимпиаде