Масштабное преображение санатория! Первый уличный бювет минеральной воды открылся в «Ружанском»

В санатории «Ружанский» открылся первый в Беларуси уличный бювет минеральной воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По некоторым оценкам, спрос на мировых рынках на питьевые и минеральные воды каждые 5-7 лет удваивается. Далеко не все страны, даже самые развитые, имеют доступ к столь ценному ресурсу. В нашей стране ни с питьевой, ни с минеральной водой проблем нет. Причем, названия некоторых стали едва ли не визитной карточкой Беларуси.

В прошедшем 2025-м, который стал Годом благоустройства, «Ружанский» пережил масштабную модернизацию, которая включала в себя несколько этапов. И открытие бювета с минеральной водой «Ружанская» стало логичным продолжением этого кардинального преображения.

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Этот арт-объект, этот бювет уличной минеральной воды действительно единственный у нас в республике. Наша вода «Ружанская», научно доказана, что она действительно полезна при многих-многих заболеваниях. И просто здоровым людям она придает заряд бодрости и жизненных сил.

Протоиерей Александр Сень, настоятель прихода храма святых апостолов Петра и Павла в Ружанах:

Существует древняя пословица «без Бога не до порога». И замечательно, что этот древний восстановленный источник с целебной водой для народа открыт с молитвой. Пусть Божие благословения пребывают на этом месте, а вода несет здравие людям и телесное, и духовное.