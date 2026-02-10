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Минское «Динамо» одержало победу в поединке регулярного чемпионата КХЛ

10 февраля 2026 20:11
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Минское «Динамо» одержало победу в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни на домашнем льду встречались с череповецкой «Северсталью».

Соперник – принципиальный и во многом неудобный. На протяжении четырех последних очных противостояний «зубры» не могли обыграть «сталеваров». А потому были полны решимости исправить статистику в свою пользу. Минчане активно вступили в борьбу и уже на 2-й минуте вышли вперед усилиями Кирилла Воронина. А довольно скоро Сергей Кузнецов и Вадим Шипачев довели перевес до крупного. Но еще до перерыва гости сумели сократить отставание, дважды огорчив нашего голкипера. На старте второго отрезка Сэм Энас вновь заставил трибуны ликовать, реализовав большинство.

В дальнейшем команды также продемонстрировали быстрый, атакующий хоккей. Но победный результат «динамовцы» не упустили – они взяли реванш за последние неудачи и переместились на второе место в турнирной таблице.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящий четверг против действующего обладателя Кубка Гагарина – ярославского «Локомотива».

# Хоккей

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