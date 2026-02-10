Белорусские санатории направили более 250 млн рублей на обновление инфраструктуры за 2025-й
Белорусские санатории делают ставку не только на традиции, но и на будущее, инвестируя в него. Только в 2025 году на обновление инфраструктуры и оборудования они направили более 250 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это оправданные вложения: оздоровиться в них смогли 1,6 миллиона человек.
Например, в Брестской области объем инвестиций в здравницы вырос на 40 %. А в 2026 году там начинается еще более масштабный проект. В санатории под Брестом появится современный wellness-центр и новый жилой корпус. Здесь будут развивать передовые направления – от медицинской косметологии до программ поддержания здоровья.
Мировой стандарт – репортаж Кристины Протосовицкой.
СПА-центр, новый спальный корпус, коттедж в эко-стиле и амфитеатр-трансформер для культурных и спортивных событий – неполный список масштабной перезагрузки для санатория 1980-х годов. Здравница под Брестом попала в программу развития туристической зоны Прибужья и новая концепция предполагает масштабные инвестиции учредителя – более 50 миллионов рублей. Строительство уже началось, запустить новый формат отдыха планируют за полтора года.
Как только возведение нового спального корпуса на 100 мест и СПА завершится, капитальный ремонт ждет основное здание. В связке с бассейном, тренажерным залом и фитобаром – все это образует единый wellness-центр. Но уже сегодня санаторий активно осваивает ретрит-программы и применяет самое передовое оборудование в сфере косметологии и женского здоровья. В год принимают порядка 4 тысяч гостей. Уже на протяжении многих лет расценки для белорусов и иностранцев равны.
Алла Добриянец, директор санатория:
Практически 50 % отдыхающих у нас из России, они очень любят отдых в Беларуси. Приезжают отдыхающие из Прибалтики? из восточных стран – Азербайджан, Армения, Таджикистан; и из Европы тоже приезжают (Польша, Германия, не только русскоговорящие, но и коренные жители). Мы хотим расшириться. Раз к нам добавится еще 100 человек, мы хотим взять прибрежную зону.
30 гектаров леса и едва ли не самая протяженная сеть пешеходных дорожек – 10 километров. Надышаться сосновым бором в эту здравницу ежегодно приезжает более 7,5 тысяч гостей. То, что даже холодный февраль не может испортить хороший отдых, подтверждает Илья Левковский, который впервые открыл для себя такой формат отпуска.
Илья Левковский:
Получаем полный спектр услуг, хорошие процедуры и качественное питание, интересный досуг.
Россия, Азербайджан, Казахстан, Германия, Латвия – жители этих стран успели побывать в санатории за 2025 год. Здесь не просто говорят на языке гостеприимства, а создают еще больше возможностей для отдыха. На месте бывшего пищеблока – центр здоровья и красоты. Появились кабинеты косметологии, термомагнитотерапии, бесконтактного гидромассажа, тренажерный зал. Центр дополнил СПА-программу и большую аквазону с джакузи и бассейном.
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