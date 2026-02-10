Белорусские санатории направили более 250 млн рублей на обновление инфраструктуры за 2025-й

Белорусские санатории делают ставку не только на традиции, но и на будущее, инвестируя в него. Только в 2025 году на обновление инфраструктуры и оборудования они направили более 250 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это оправданные вложения: оздоровиться в них смогли 1,6 миллиона человек. Например, в Брестской области объем инвестиций в здравницы вырос на 40 %. А в 2026 году там начинается еще более масштабный проект. В санатории под Брестом появится современный wellness-центр и новый жилой корпус. Здесь будут развивать передовые направления – от медицинской косметологии до программ поддержания здоровья. Мировой стандарт – репортаж Кристины Протосовицкой.

СПА-центр, новый спальный корпус, коттедж в эко-стиле и амфитеатр-трансформер для культурных и спортивных событий – неполный список масштабной перезагрузки для санатория 1980-х годов. Здравница под Брестом попала в программу развития туристической зоны Прибужья и новая концепция предполагает масштабные инвестиции учредителя – более 50 миллионов рублей. Строительство уже началось, запустить новый формат отдыха планируют за полтора года.

Как только возведение нового спального корпуса на 100 мест и СПА завершится, капитальный ремонт ждет основное здание. В связке с бассейном, тренажерным залом и фитобаром – все это образует единый wellness-центр. Но уже сегодня санаторий активно осваивает ретрит-программы и применяет самое передовое оборудование в сфере косметологии и женского здоровья. В год принимают порядка 4 тысяч гостей. Уже на протяжении многих лет расценки для белорусов и иностранцев равны.

Алла Добриянец, директор санатория:

Практически 50 % отдыхающих у нас из России, они очень любят отдых в Беларуси. Приезжают отдыхающие из Прибалтики? из восточных стран – Азербайджан, Армения, Таджикистан; и из Европы тоже приезжают (Польша, Германия, не только русскоговорящие, но и коренные жители). Мы хотим расшириться. Раз к нам добавится еще 100 человек, мы хотим взять прибрежную зону. 30 гектаров леса и едва ли не самая протяженная сеть пешеходных дорожек – 10 километров. Надышаться сосновым бором в эту здравницу ежегодно приезжает более 7,5 тысяч гостей. То, что даже холодный февраль не может испортить хороший отдых, подтверждает Илья Левковский, который впервые открыл для себя такой формат отпуска.