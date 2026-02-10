История пожарного дела! В столичной школе №143 открылся музей МЧС

Экспозиция объединяет исторический раздел, рассказывающий о становлении службы спасения в Беларуси и образовательную зону. В музее можно увидеть элементы обмундирования и снаряжения пожарных и спасателей разных лет, награды и личные вещи ветеранов службы. Также представлены тематические стенды, посвященные героическим операциям и будням МЧС. Есть и интерактивные зоны, где можно почувствовать себя настоящим спасателем, надев бойцовку или посмотреть вещи, ставшие причиной пожаров.

Дарья Назарова воспитанница военно-патриотического клуба «Зубр»: Я проводила тут пару экскурсий, рассказывала, что мы тут поставили, когда оно все было создано. Из необычного тут есть старый пожарный насос, есть первый эффективный угольный противогаз, есть разные старые брандспойты, каски, костюмы защитные и боевки.

Вадим Панасевич, директор средней школы № 143 имени М.О. Ауэзова:

Мысли о создании тематического музея, связанного с МЧС, рождались не то что спонтанно, но достаточно интересно. Ручка, листок, перед глазами те локации, которые хотелось бы видеть. Некоторые из них претерпели изменения, но в совсем минимальном смысле. Когда на листок легли идеи, в принципе, первоначальные идеи стали основанием создания музея. То, что мы видим на сегодняшний день, с листочка преобразилось в реальность.

Создание музея – результат 25-летнего взаимодействия учреждения образования с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям. В будущем экспозицию планируют пополнить новыми экспонатами и внедрить другие интерактивные форматы.