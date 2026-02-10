11 февраля стартует V этап Кубка Содружества по биатлону

Уже 11 февраля в Сочи стартует V этап Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По традиции, турнир соберет сильнейших спортсменов из Беларуси и России.

Откроет соревновательную программу мужской спринт. Парни отправятся на дистанцию в 11 часов. Ожидается, что основная борьба развернется между Антоном Смольским и Эдуардом Латыповым. Земляк уверенно возглавляет общий зачет. Россиянин идет вторым и является быстрейшим лыжником турнира, но не всегда стабилен на стрельбище.

В половине второго дня за место на пьедестале поспорят девушки, в том числе и 9 соотечественниц, среди них Динара Смольская, Анна Сола, Ксения Воробей. В четверг всех любителей биатлона ожидают гонки преследования, на субботу запланированы масс-старты. А завершит программу этапа – командный спринт в воскресенье.