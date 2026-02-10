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Обзор на деликатесы со всего мира! Качественно и вкусно – чем Беларусь удивляет на «Продкэспо-2026»

10 февраля 2026 18:30
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Одна из крупнейших в России и Восточной Европе Международная выставка «Продэкспо-2026» в Москве стала огромной переговорной площадкой. Форумы такого уровня – это не только демонстрация достижений в производстве продуктов питания, но и отличная возможность для заключения взаимовыгодных контрактов.

Этой возможностью, безусловно, пользуются и белорусские участники выставки. Сегодня у них состоялся ряд встреч с представителями крупных торговых сетей России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписаны соглашения с контрагентами. А это залог стабильных экспортных поставок в будущем.

О тех, кто задает тренды на самом востребованном рынке – Ольга Масловская.

Обзор на деликатесы со всего мира! Качественно и вкусно – чем Беларусь удивляет на «Продкэспо-2026»-2

Чтобы быть в курсе вкусовых трендов, раз в год производители продуктов питания собираются в Москве. Самый масштабный в России и Восточной Европе форум представляет палитру деликатесов со всего мира. Сегодня посетители «распробовали» форум – на стендах многолюдно и шумно.

Более 80 отечественных предприятий презентуют свою продукцию на международной выставке в Москве.

Обзор на деликатесы со всего мира! Качественно и вкусно – чем Беларусь удивляет на «Продкэспо-2026»-4

Ольга Масловская, корреспондент:
Пожалуй, самый посещаемый павильон тот, где текут молочные реки. От Беларуси сразу несколько переработчиков, в том числе те, что на зарубежных рынках всерьез и надолго. Лидское молоко знают в каком количестве стран?

Обзор на деликатесы со всего мира! Качественно и вкусно – чем Беларусь удивляет на «Продкэспо-2026»-6

Андрей Ашманкевич, генеральный директор молочно-консервного комбината:
Минимум 28 стран! В первую очередь это российский рынок – 76 %, все остальное – страны дальней дуги, страны СНГ, ну и, конечно, Китай, Вьетнам, ОАЭ, Оман, Йемен.

– Какую продукцию там ждут?

– В первую очередь сухие молочные продукты, потому что у них длительные сроки хранения.

Качественно и вкусно. Оказывается, сегодня этого мало, чтобы быть гастрономическим фаворитом. Еда должна быть удобной. Нижегородская компания уже несколько лет предлагает потребителям яйца без скорлупы.

Обзор на деликатесы со всего мира! Качественно и вкусно – чем Беларусь удивляет на «Продкэспо-2026»-8

Ольга Масляева, представитель компании по производству жидких яйцепродуктов:
Это очень удобно! Во-первых, я знаю, что я их донесу до дома, не разобью, поставлю в холодильник. У меня дети обожают готовить, я могу вручить бутылочку и они приготовят сами блины, омлет, скрэмблы. Нет лишней грязной посуды, скорлупы, которая может попасть, не надо заниматься мытьем яиц.

Обзор на деликатесы со всего мира! Качественно и вкусно – чем Беларусь удивляет на «Продкэспо-2026»-10

Паштеты и детские мясные консервы в новой, удобной упаковке презентуют оршанские мясопереработчики. 10 февраля – раунд переговоров с представителями торговых сетей России. Обновление стало возможным благодаря современной линии. Сейчас она работает в тестовом режиме. В марте – выход на полную мощность.

Попробовать Беларусь на вкус – отечественные производители участвуют в выставке «Продэкспо-2026».

Обзор на деликатесы со всего мира! Качественно и вкусно – чем Беларусь удивляет на «Продкэспо-2026»-12

В этом году площадь «Продэкспо» приросла на 20 %, собрав свыше 2 тысяч производителей из 37 стран. Работают 48 региональных и 13 национальных коллективных стендов, в том числе белорусский. «Продэкспо» положила начало большому экспозиционному марафону, который запланирован в российской столице на 2026 год. Белорусские производители – в списках участников.

Подробности в видео.

# Продукты питания # Беларусь-Россия # Экспорт

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