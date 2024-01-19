Гигин: Запад давит на Европу в связи с отменой смертной казни, чтобы понизить роль государства

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси: Сегодня очень много расследований пошло по чудовищному состоянию американских тюрем. Америка – лидер мировой, по крайней мере, входит в число лидеров по количеству заключенных. Есть даже частные тюрьмы. И там люди получают огромные сроки за какие-то незначительные преступления. Содержание в американских тюрьмах можно приравнять к медленной смертной казни. Знаете, как Французская Гвиана, ее называли сухой гильотиной, потому что человека туда отправляли и он медленно на этой каторге загибался. Ровно то же самое и там происходит. Хотя в Америке, кстати говоря, сохраняя смертную казнь, они все спорят, что менее чудовищно. То ли человек будет мучиться от электрического тока, то ли от удушья, то ли от инъекции, выворачивает ему там жилы, не выворачивает. Вот такие они большие гуманисты.

Нет, у нас относительно немного смертных приговоров, мы когда-то с вашим отцом работали в прокуратуре Республики Беларусь, когда смертных приговоров было больше, но и убийств было больше. За этот период – более чем 20 лет – количество таких опасных преступлений сократилось, как я могу понять, соответственно сократилось количество выносимых приговоров и приводимых в исполнение. Но вот это давление со стороны Запада в связи с отменой смертной казни с чем связано? Не с гуманными же условиями, а с тем, чтобы понизить роль государства. Их политика американская на европейском континенте, у себя они не отменяют в значительной части штатов эту смертную казнь, с чем связана – с тем, чтобы понизить роль государства. Вот эти политики, которые слабенькие, как говорят, появились Макроны, Шольцы, макроношольцевщина такая с чем связана? Она связана с последовательной системой отрицательной селекции, когда именно такие люди имели шанс на продвижение в политической сфере. Они удобны для манипуляций, тот же Сорос подбрасывает в свои школки, у них такие ВПШ наоборот, где растят людей, которые будут полностью контролируемы со стороны западной элиты.