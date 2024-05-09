Лукашенко: мы хотим мира и не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения

Торжества 9 мая охватили буквально всю страну. Но их эпицентром несколько часов назад стала столичная площадь Победы, где прошла патриотическая акция «Беларусь помнит». У монумента собрались потомки победителей, те, кто хранит память и готов ее защищать. Сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира. Такими словами в этом особенном месте Президент Беларуси обратился к соотечественникам и не только.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Они же мира не хотят. Сколько раз мы говорили об этом. И Путин, и я. После всех переговоров мы обсуждаем эту тему. Мы хотим мира. Мы не хотим воевать. И мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения. Что вы думаете, только на Россию? От нас ничего не останется! Вот почему мы вместе с Россией. Не только потому, что мы юридически союзники. Поэтому, наделав много ошибок, они мутят воду. И это не помогает. В 2020 году у нас был такой вариант. Они уже в обнимку ходят с ядерными боеголовками. Они не говорят о том, что они тренируют немецких, в частности, летчиков, носители у них, самолеты и прочее, к применению ядерного оружия против нас. Что мы в этой ситуации должны сделать? Мы публично об этом заявили, хотя это делаем не первый раз.

У нас есть самолеты, чтобы нести ядерный боеприпас в виде бомбы. У нас есть ребята подготовленные для этого. Мы знаем, какие мероприятия, это ужасные мероприятия. Огромное количество, я даже не знал, генералы в пункте ПВО, ВВС разъяснили. Это колоссальное мероприятие, прежде чем перебросить за границу бомбу и взорвать. Колоссальное! Ну, а что касается ракеты «Искандер», которую перехватить невозможно, у нас эти боеголовки, то они вообще неуязвимы. Баллистическая ракета. Поэтому мы им говорим: ребятушки, успокойтесь, у нас есть все. А что касается нас, белорусов, это была моя инициатива. Сегодня Путин об этом сказал. Я ему позвонил, говорю: слушай, мы должны синхронизироваться в этом плане. А цель уже сегодня, могу сказать, была одна. Мы хотели посмотреть, а как ведущая ядерная держава все это делает. Мы же учимся.

И они молодцы. Шойгу позвонили сразу, с Путиным созвонились. Ребята, приезжайте. Первый этап, когда мы берем боеголовки, пристегиваем, заправляем, на носители выводим их. Мы сделали, мы это умеем делать. Мы же не поедем в Россию, не повезем эти боеголовки. Мы это сделали на первом этапе. Второй этап сейчас. Министр обороны получил это давно задание, еще вчера. Они сегодня работают с россиянами, синхронизируют все это. А в третьем этапе мы сядем и подведем итоги этой тренировки. Мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, что мы не станем, за нами не заржавеет. И все их разговоры: ах, вот они тут чего-то, Путин там Лукашенко толкает. А потом говорят: ну он же дурной, цитирую – на меня – он же дурной, у него линий нет. Абсолютно правильно говорят. Я далеко не дурак, но линий нет.

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