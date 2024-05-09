Почему стоит водить ребёнка в воскресную школу? Узнали, чему там обучают детей

Дзержинский Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен еще в середине XIX века. В свое время церковь в путевых очерках описывал поэт и краевед Владислав Сырокомля, сооружение просто поразило его своей красотой, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А в 2005 году здесь мироточили иконы и кресты. Каждую Пасху церковь украшают воспитанники Воскресной школы. Весь декор – своими руками. В этом году ребята смастерили разноцветные яйца из пенопласта.

Руководитель Воскресной школы Зинаида Николаевна Богатко с необыкновенным теплом относится к каждому своему воспитаннику. Все занятия основаны на старых, как мир, понятиях… О любви и честности, о жертвенности и сочувствии.

Зинаида Богатко, руководитель Воскресной школы храма Покрова Пресвятой Богородицы:

С любовью приготовленный альбом о воскресной школе. В начале альбома основатель воскресной школы протоиерей, отец Николай, который много лет служил в нашей церкви. После смерти отца Николая я начала вести эту школу. Все зиждется на божественных постулатах: вера, надежда и любовь. Это мое любимое дело, я очень люблю детей. От всего сердца стараюсь им все истины православия преподнести.

Для ребят Зинаида Николаевна организовывает множество мероприятий, в том числе, паломнические. Ездят в познавательно-развлекательные поездки, участвуют в фестивалях и выставках. Выступают и на городских праздниках. Вокально-хореографические номера, костюмы готовят сами.