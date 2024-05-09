«Ходят с удовольствием». Руководитель Станьковского дома мастеров рассказала, как прививают детям любовь к творчеству

К белорусской культуре в Станьковском доме мастеров относятся с особым трепетом, возрождают традиционные ремесла с национальным колоритом, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В том числе ткачество, керамику, вышивку, деревянную механику. Все работы уникальные. Всего здесь работает 7 мастеров и для каждого это больше чем просто увлечение.

Алла Балясова, руководитель народного коллектива «Калаўрот» Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

В наши кружки ходят с удовольствием, эти формирования пользуются популярностью, потому что каждый педагог мастер. Летом у нас начинает работать «Ваколіца». Это проект, который позволяет приходить не только тем ребятам, которые записаны в наши кружки. Но и любой проходящий мимо ребенок может прийти, присесть, приобщиться к творчеству, создавать прекрасное своими руками. В этом году будет второй сезон этого проекта. «Красный был издревле царским». Иерей рассказал о значении цвета в православии – подробности здесь.