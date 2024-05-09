Лукашенко: Путин просил передать самое тёплое поздравление с нашим общим праздником – я передал

Торжества сегодня охватили буквально всю страну. Но их эпицентром несколько часов назад стала столичная площадь Победы, где прошла патриотическая акция «Беларусь помнит».

У монумента собрались потомки победителей, те, кто хранит память и готов ее защищать. Сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира. Такими словами в этом особенном месте Президент Беларуси обратился к соотечественникам и не только, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.