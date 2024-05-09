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Лукашенко: Путин просил передать самое тёплое поздравление с нашим общим праздником – я передал

09 мая 2024 19:51
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Торжества сегодня охватили буквально всю страну. Но их эпицентром несколько часов назад стала столичная площадь Победы, где прошла патриотическая акция «Беларусь помнит».

У монумента собрались потомки победителей, те, кто хранит память и готов ее защищать. Сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира. Такими словами в этом особенном месте Президент Беларуси обратился к соотечественникам и не только, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Путин просил передать самое тёплое поздравление с нашим общим праздником – я передал-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы когда расставались с Президентом России, там всегда продолжаются праздники, приемы и так далее, я всегда уезжаю. Ну, я собрался, кортеж стоит, я подхожу. Он говорит: ты куда? Я говорю, слушай, у меня же еще, кроме этого, в Беларуси есть. Ой, я, говорит, забыл. Подошел, говорит: я очень прошу, передай белорусам от россиян, от меня самое теплое поздравление с нашим общим праздником. Я передал!

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# День Победы # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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