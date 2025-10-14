Какие мероприятия подготовил БСЖ к Неделе родительской любви? Поговорили с Инной Солдатенко

С 13 по 26 октября в нашей стране по хорошей традиции проходит масштабная Неделя родительской любви. Она приурочена ко Дню матери и ко Дню отца, которые в Беларуси отмечают 14 и 21 октября соответственно. Специально к этой акции была разработана республиканская программа празднования, в которую ведомства и организации страны включили сотни мероприятий во всех ее регионах. Что же в рамках праздничной недели подготовил Белорусский союз женщин? Об этом поговорили с гостьей.

Инна Солдатенко, заместитель председателя Белорусского союза женщин:

Тема материнства – это главная тема, потому что из тех 190 тысяч женщин, которые на сегодняшний момент входят в состав Белорусского союза женщин, практически все мы мамы или потенциальные мамы или уже бабушки. Это большое счастье, конечно, быть мамой.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите про все мероприятия, которые подготовлены и которые будут проходить в течение Родительской недели любви.

Инна Солдатенко:

Что касается мероприятий, то в рамках плана республиканского и Белорусского союза женщин у нас очень много мероприятий, которыми будет наполнена Неделя родительской любви. Конечно же, это чествование многодетных мам, это поддержка многодетных семей. Конечно же, мы будем поддерживать и общаться с теми группами наших людей, которые в праздничные дни остаются одни. Это наши пожилые жители социальных пансионатов, которые не имеют семьи. Мы всегда обязательно приходим в этот праздник к ним. Это детки, которые остались без попечения родителей. Мы всегда приезжаем к ним с подарками. Все первичные организации БСЖ, а их у нас более шести тысяч, будут в той или иной мере, по мере собственных возможностей и сил, реализовать наш план в Неделе родительской любви.