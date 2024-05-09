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Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске

09 мая 2024 16:38
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Новости Беларуси. Площадь Победы – символ белорусской столицы, всенародной памяти, а еще это место силы для каждого белоруса. Именно здесь в эти минуты проходит патриотическая акция «Беларусь помнит». У монумента собрались потомки победителей, те, кто хранит память и готов ее защищать.

Участие принимает и глава государства. Александр Лукашенко возложил цветы к символу Победы.

Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске-1

Сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира. С этими словами Александр Лукашенко обратился к белорусам и не только. Без малого 80 лет прошло со дня, когда победила жизнь. Беларусь помнит этот день, помнит имена героев, жертв и цену, которую советский народ заплатил за мирное небо. Ведь забвение грозит возрождением нацизма – в новой обертке, с измененными слоганами, но неизменной целью – господство.

Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске-4

Как подчеркнул Александр Лукашенко, Запад готов на сделку с любым злом, чтобы достичь своей цели. Стравливают народы и страны, а диалог и сотрудничество отвергают, ставя во главу всего материальную выгоду. Но мы, потомки победителей, должны быть хранителями мира. 

# День Победы # общество # Александр Лукашенко

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