От школьников до историков: сотни белорусов помогают СТВ установить личность сестёр-партизанок в Елизово

Масштабы партизанского движения, действительно, беспрецедентны. Многим из них это стоило жизни. Погибли более 25 тысяч народных мстителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя 80 лет благодаря неравнодушным белорусам список партизан продолжает прирастить новыми именами. За каждым из них уникальная история и человеческая судьба.

Есть надежда, что надпись появится и на этом пока безымянном обелиске в поселке Елизово. Два года назад наш телеканал взял шефство над неизвестной могилой сестер-партизанок на местном кладбище. О судьбе забытого памятника в редакцию написала телезрительница, которая присматривала за ним раньше.

По ее словам, две сестры воевали в партизанском отряде. Историки по сей день спорят, сколько таких бригад действовало на территории Осиповичского района. Эти подразделения взрывали железную дорогу и громили немецкие гарнизоны.