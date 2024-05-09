От школьников до историков: сотни белорусов помогают СТВ установить личность сестёр-партизанок в Елизово
Масштабы партизанского движения, действительно, беспрецедентны. Многим из них это стоило жизни. Погибли более 25 тысяч народных мстителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя 80 лет благодаря неравнодушным белорусам список партизан продолжает прирастить новыми именами. За каждым из них уникальная история и человеческая судьба.
Есть надежда, что надпись появится и на этом пока безымянном обелиске в поселке Елизово. Два года назад наш телеканал взял шефство над неизвестной могилой сестер-партизанок на местном кладбище. О судьбе забытого памятника в редакцию написала телезрительница, которая присматривала за ним раньше.
По ее словам, две сестры воевали в партизанском отряде. Историки по сей день спорят, сколько таких бригад действовало на территории Осиповичского района. Эти подразделения взрывали железную дорогу и громили немецкие гарнизоны.
В 2023 году силами сотрудников СТВ обелиск обновили, монумент приобрел ухоженный вид и стал заметнее, но главная задача – вернуть героям имена, которые рассеялись во времени. Сегодня над этим работают больше сотни белорусов: от школьников и местных энтузиастов до историков и архивистов.
История о сестрах-партизанках нашла широкий отклик у наших телезрителей. Сотни комментариев собирают материалы, вышедшие в эфир. Разные версии не раз упирались в тупики и грифы секретности, но, кажется, именно сейчас промелькнула надежда – финал этой истории совсем близко.
Факты проходят проверку, и если версия подтвердится, мы наконец узнаем имена тех, в честь кого на елизовском кладбище горит эта звезда.