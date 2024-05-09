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Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?

09 мая 2024 17:17
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Подвиг белорусов сегодня вспоминают и за сотни и тысячи километров от Родины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши соотечественники воевали на всех фронтах, освобождая города и села некогда единой, большой и, казалось, неделимой страны. Как это было в начале 1945-го в окрестностях современного Калининграда. Здесь Великую Победу приближали бойцы 3-го Белорусского фронта. Как это было?

Из самого западного российского региона вернулась съемочная группа Марии Тройнич.

Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?-1

Жукович, Захаревич… Братьев-белорусов здесь лежит огромное количество, в нашей калининградской земле.

Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?-4

Они погибали за сотни километров от родной земли и в нескольких днях от долгожданной Победы… Позади освобожденные Минск и Вильнюс. Но в Кенигсберге 3-й Белорусский фронт встретило ожесточенное сопротивление. Восточный форпост Германии считался непреодолимым рубежом. Однако дух и решимость красноармейцев оказались сильнее. Последний бой был дан 8 мая 1945 года. Именно тогда заветное слово «Победа!» прокатилось от Калининграда до Владивостока.

Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?-7

Евгений Маслов, руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области:
Легенду смотрим этой карты. Звездочки – это символ братской могилы. Посмотрите, вся калининградская земля усеяна костями.

Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?-10

Успех Восточно-прусской операции достался страшной ценой. По последним данным в боях за Калининградскую область погибли 120 тысяч красноармейцев. Эта цифра не окончательная. Из-за топографических ошибок (населенные пункты тогда были на чужом немецком языке) часто возникала путаница. Неточности в списках и адресах захоронений исправляют до сих пор.

Как чтят освободителей Калининграда в самом городе – смотрите видео.

# День Победы # общество

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