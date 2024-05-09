Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?

Подвиг белорусов сегодня вспоминают и за сотни и тысячи километров от Родины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши соотечественники воевали на всех фронтах, освобождая города и села некогда единой, большой и, казалось, неделимой страны. Как это было в начале 1945-го в окрестностях современного Калининграда. Здесь Великую Победу приближали бойцы 3-го Белорусского фронта. Как это было? Из самого западного российского региона вернулась съемочная группа Марии Тройнич.

Жукович, Захаревич… Братьев-белорусов здесь лежит огромное количество, в нашей калининградской земле.

Они погибали за сотни километров от родной земли и в нескольких днях от долгожданной Победы… Позади освобожденные Минск и Вильнюс. Но в Кенигсберге 3-й Белорусский фронт встретило ожесточенное сопротивление. Восточный форпост Германии считался непреодолимым рубежом. Однако дух и решимость красноармейцев оказались сильнее. Последний бой был дан 8 мая 1945 года. Именно тогда заветное слово «Победа!» прокатилось от Калининграда до Владивостока.

Евгений Маслов, руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области:

Легенду смотрим этой карты. Звездочки – это символ братской могилы. Посмотрите, вся калининградская земля усеяна костями.