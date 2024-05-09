Фашисты массово расстреливали сирот в годы войны – вспоминаем трагедию в Домачево

Трагедия в Домачево, которая стала одним из символов неоправданной жестокости и бесчеловечности. В сентябре 1942-м здесь, на границе Беларуси с Польшей, гитлеровцы и их пособники расстреляли более 50 воспитанников детского дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вместе с ними и молодую воспитательницу Полину Грохольскую, которой было всего 20. Историки и исследователи этой трагедии восстановили все буквально по минутам и ответили на десятки вопросов, но один из них навсегда останется без ответа: «За что?»

Дарья Якимук, учащаяся средней школы г.п. Домачево:

Домачевский детский дом существовал с 1927 года. Там были дети поляков, белорусов, русских и украинцев.

Дарья Пищук, учащаяся средней школы г.п. Домачево:

Во время войны там насчитывалось более 100 детей – от младенцев до 12-летних. Тех, кто старше, перевозили в Косcово.

Полина Мороз, учащаяся средней школы г.п. Домачево:

Дом был сам скудный. Было два отделения, в одно из которых попала бомба – и было разрушено. 100 детей вынуждены были жить в одном доме. Приходилось спать по 3-4 ребенка на одной кровати. Питание было скудным – 2 приема пищи в день. Кофе и иногда хлеб.

Дарья Якимук:

Его история очень трагична. Потому что в 1942 году 23 сентября в нем погибли 54 воспитанника.