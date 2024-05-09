Фашисты массово расстреливали сирот в годы войны – вспоминаем трагедию в Домачево
Трагедия в Домачево, которая стала одним из символов неоправданной жестокости и бесчеловечности. В сентябре 1942-м здесь, на границе Беларуси с Польшей, гитлеровцы и их пособники расстреляли более 50 воспитанников детского дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вместе с ними и молодую воспитательницу Полину Грохольскую, которой было всего 20. Историки и исследователи этой трагедии восстановили все буквально по минутам и ответили на десятки вопросов, но один из них навсегда останется без ответа: «За что?»
Дарья Якимук, учащаяся средней школы г.п. Домачево:
Домачевский детский дом существовал с 1927 года. Там были дети поляков, белорусов, русских и украинцев.
Дарья Пищук, учащаяся средней школы г.п. Домачево:
Во время войны там насчитывалось более 100 детей – от младенцев до 12-летних. Тех, кто старше, перевозили в Косcово.
Полина Мороз, учащаяся средней школы г.п. Домачево:
Дом был сам скудный. Было два отделения, в одно из которых попала бомба – и было разрушено. 100 детей вынуждены были жить в одном доме. Приходилось спать по 3-4 ребенка на одной кровати. Питание было скудным – 2 приема пищи в день. Кофе и иногда хлеб.
Дарья Якимук:
Его история очень трагична. Потому что в 1942 году 23 сентября в нем погибли 54 воспитанника.
Дарья Пищук:
В детский дом приехала немецкая военная машина и старший из группы Макс приказал всех детей погрузить в машину под предлогом, что их везут в Брест. Воспитательнице он предложил остаться, но Полина Грохольская поехала с детьми и не оставила их одних.
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