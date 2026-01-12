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Александра Саснович победно стартовала в квалификации первого в сезоне Большого Шлема

12 января 2026 11:45
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Александра Саснович победно стартовала в квалификации первого в сезоне Большого Шлема – открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вторая ракетка страны практически не заметила сопротивления со стороны Ксении Ефремовой из Франции.

Встреча продолжалась немногим более часа. Счет – 6:3, 6:1. Особенно здорово белоруска действовала на брейк-поинтах, реализовав 6 из 8 попыток. Во втором раунде отбора ей предстоит помериться силами со спортсменкой из Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн. Чтобы попасть в основу, нужно одержать победы еще в двух встречах.

# Теннис # Александра Саснович

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