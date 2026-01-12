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Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга

12 января 2026 11:55
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Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга -1

Юлия Самусенко, ведущая:
Купив сыну любимое детское пюре всего за пару рублей, Александра Павлюкович неожиданно стала обладательницей 10 тысяч рублей. Так начинается история нашей героини из Березы.

Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга -3

Ольга Бурлакова, ведущая:
Вот так спонтанная покупка превратилась в долгожданный подарок. Семья Александры строит дом, и выигрыш стал весомым вкладом в общее дело. 

Все подробности – в нашем сюжете.

Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга -5

Александра из Березы – победитель 25-го тура рекламной игры от «Санты»!

Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга -7

Александра Павлюкович, г. Береза:
В данный момент я нахожусь в декретном отпуске. 

Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга -9

Что принесло победу? 
Мой сын обожает пюре «Топтышка». 

Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга -11

Александра Павлюкович:
Когда мне позвонили, я была в шоке и сразу не поверила. 

Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга -13

У вас есть предположение, какая сумма ваша? 
– 10 тысяч. 
– А откуда вы знаете?
– Ура!

Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга -15

Александра Павлюкович:
Непередаваемо, честно. Я очень рада, что так получилось. Мы строим дом, поэтому это супер, получить денежный приз. Верьте в свою победу, и она обязательно вас найдет. 

*На правах рекламы.

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