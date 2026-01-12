Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга

Юлия Самусенко, ведущая:

Купив сыну любимое детское пюре всего за пару рублей, Александра Павлюкович неожиданно стала обладательницей 10 тысяч рублей. Так начинается история нашей героини из Березы.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Вот так спонтанная покупка превратилась в долгожданный подарок. Семья Александры строит дом, и выигрыш стал весомым вкладом в общее дело. Все подробности – в нашем сюжете.

Александра из Березы – победитель 25-го тура рекламной игры от «Санты»!

Александра Павлюкович, г. Береза:

В данный момент я нахожусь в декретном отпуске.

– Что принесло победу?

– Мой сын обожает пюре «Топтышка».

Александра Павлюкович:

Когда мне позвонили, я была в шоке и сразу не поверила.

– У вас есть предположение, какая сумма ваша?

– 10 тысяч.

– А откуда вы знаете?

– Ура!