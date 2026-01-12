Купила в «Санте» детское пюре и выиграла 10 тыс. рублей – белоруска поделилась историей удачного шопинга

Юлия Самусенко, ведущая:
Купив сыну любимое детское пюре всего за пару рублей, Александра Павлюкович неожиданно стала обладательницей 10 тысяч рублей. Так начинается история нашей героини из Березы.
Юлия Самусенко, ведущая:
Купив сыну любимое детское пюре всего за пару рублей, Александра Павлюкович неожиданно стала обладательницей 10 тысяч рублей. Так начинается история нашей героини из Березы.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вот так спонтанная покупка превратилась в долгожданный подарок. Семья Александры строит дом, и выигрыш стал весомым вкладом в общее дело.
Все подробности – в нашем сюжете.
Александра из Березы – победитель 25-го тура рекламной игры от «Санты»!
Александра Павлюкович, г. Береза:
В данный момент я нахожусь в декретном отпуске.
– Что принесло победу?
– Мой сын обожает пюре «Топтышка».
Александра Павлюкович:
Когда мне позвонили, я была в шоке и сразу не поверила.
– У вас есть предположение, какая сумма ваша?
– 10 тысяч.
– А откуда вы знаете?
– Ура!
Александра Павлюкович:
Непередаваемо, честно. Я очень рада, что так получилось. Мы строим дом, поэтому это супер, получить денежный приз. Верьте в свою победу, и она обязательно вас найдет.
*На правах рекламы.