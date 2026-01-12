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«Витебск» – первый белорусский ХК, который выиграл Евро-Азиатский Кубок Дружбы

12 января 2026 11:48
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«Витебск» стал первым в истории белорусским клубом, который выиграл Евро-Азиатский Кубок Дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном матче подопечные Романа Юпатова нанесли поражение российской команде «Торпедо-Горький».

Все три шайбы были заброшены в большинстве. У нас в первом периоде отличился Ипатов. Во втором партнера по команде поддержал Астанков. В заключительной трети гости сократили отставание до минимума. Белорусы выстояли. Финальный результат – 2:1. Ранее почетным трофеем владели российские «Рубин», «Химик» и «Нефтяник».

# Хоккей

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