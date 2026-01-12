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Минобороны Литвы получит 600 га земли для строительства военного полигона

12 января 2026 11:33
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Власти Литвы наращивают обороноспособность армии и применяют любые средства и методы. Для строительства и расширения военного полигона под Клайпедой Министерству обороны передадут более 600 гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Литвы получит 600 га земли для строительства военного полигона-2

На этих участках находятся богатые лесные угодья. Планируют уничтожить тысячи деревьев, в том числе редких. По плану военного ведомства, вместо них появятся инженерные сооружения, необходимые для боевой подготовки, склады для хранения боеприпасов, ангары для техники и казармы для солдат. Планы уже согласовали с Министерством охраны окружающей среды Литвы. 

Минобороны Литвы получит 600 га земли для строительства военного полигона-4

А вот мнение жителей решили не спрашивать. Обсуждения и дополнительные консультации с общественностью не планируются. Литва для повышения боеготовности Вооружённых сил реализует программу модернизации действующих полигонов и строительства новых. Планируется, что крупные учения там будут проводиться минимум пять раз в год по 10 дней, а менее масштабные – на постоянной основе. 

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# Новости Литвы # Вооруженные силы

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