Минобороны Литвы получит 600 га земли для строительства военного полигона

Власти Литвы наращивают обороноспособность армии и применяют любые средства и методы. Для строительства и расширения военного полигона под Клайпедой Министерству обороны передадут более 600 гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этих участках находятся богатые лесные угодья. Планируют уничтожить тысячи деревьев, в том числе редких. По плану военного ведомства, вместо них появятся инженерные сооружения, необходимые для боевой подготовки, склады для хранения боеприпасов, ангары для техники и казармы для солдат. Планы уже согласовали с Министерством охраны окружающей среды Литвы.

А вот мнение жителей решили не спрашивать. Обсуждения и дополнительные консультации с общественностью не планируются. Литва для повышения боеготовности Вооружённых сил реализует программу модернизации действующих полигонов и строительства новых. Планируется, что крупные учения там будут проводиться минимум пять раз в год по 10 дней, а менее масштабные – на постоянной основе.